Популярна співачка Наташа Могилевська показала пристрасні кадри з хореографом Владом Ямою

Як пише Politeka.net , відома українська співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно зібрала кілька аншлагів на своїх концертах, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу в сторіс зірка опублікувала пристрасні кадри своїх танців з давнім партнером хореографом Владом Ямою. Артистка запропонувала шанувальникам пограти, вгадуючи, де вони з танцюристом виступали, що за танець виконали і скільки часу його готували.

Схоже, Наташа вирішила показати архівні кадри своїх танців з Владом Ямою. Як відомо, в першому сезоні "Танців з зірками", вони були партнерами і дійшли до фіналу. У той час парі приписували бурхливий роман, але ні співачка, ні хореограф це не підтверджували. Навіть через деякий час знаменитості тримають в таємниці те, що було між ними під час проекту.

Однак на кадрах, які показала Могилевська у своїх сторіс, вони з Владом розпалили справжню пристрасть на танцполі. Їх виступ на паркеті виглядає дуже зачаровує і гарячим, а танцюють вони під пісню артистки "Зцілена".

Схоже, Наталія вирішила згадати свої танці з Владом таким чином, адже вони давно вже не танцювали в парі. На цих кадрах Яма виглядає набагато молодше, у нього ще немає густої бороди. Молодою та енергійною виглядає і сама Могилевська, вони з хореографом тут здаються ровесниками, хоча насправді співачка старша на сім років.

Нагадаємо, Втомлена Могилевська звернулася до українців з благанням про допомогу: "Не знаю, як ви справляєтеся...".

Як повідомляла Politeka, 45-річна Могилевська пожартувала над своїм віком, розбурхавши мережу: "Вам потрібно відпочити...".

Також Politeka писала, 45-річна Могилевська в образі ляльки Барбі ледь не впустила бюст з відвертої сукні: "Наташка запалює".