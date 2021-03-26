Відома українська модель Анастасія Покрещук з "Від пацанки до панянки" показала себе на операційному столі
Як пише Politeka.net, красуня кілька днів тому полетіла в Стамбул. Дівчина вирішила відвідати улюблену клініку, в якій зробила собі вилиці, а тепер погодилася на нову дорогу операцію. Дівчина регулярно публікує фото і відео після прильоту, показуючи весь процес.
Цей раз не став винятком. Дівчина вже лежала на операційному столі, а навколо працювали лікарі. Анастасія була без одягу і вимазана чимось.
"Це наймиліше відео. Так дбали про моїх вилицях. Я переживала,що коли будуть перевертати вниз обличчям, буде тиск на вилиці. Але лікарі придумали систему спеціально для мене", - написала зірка під відео.
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Фанати подивилися понад 100 тисяч лайків і написали коментарі:
"Rip queen", "миліше не бачила"," Трупом лежиш", " у Стамбулі дешевше чи що все робити?", "Так, молодці, що так продумують".
Ми писали, що відома модель і блогер Анастасія Покрещук яка відома своїми нарощеними вилицями знову шокувала публікку.
У черговому пості Покрещук розповіла, що зробила собі ліпосакцію.
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