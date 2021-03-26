Відома актриса і модель Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе в свіжому образі
Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко вже багато років є успішною актрисою. І хоч дівчина починала в якості моделі, їй швидко вдалося підкорити серця режисерів. Тепер красуня підігріває інтерес до своєї творчості в Instagram, кожен день публікуючи цікаве фото.
П'ятниця не стала винятком. Красуня вирішила поділиться фото, де вона була в напівпрозорій сукні, позуючи на тлі фотозони. Дівчина сміялася, радуючи своєю посмішкою.
"З п'ятницею! Що ти робиш на цих вихідних?",- написала Куриленко під фото.
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Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:
"Ох", "посміхайся красиво", "Красива брюнетка", "Привіт, фантастичної тижня красивою", "щасливої п'ятниці", "Вітаю з п'ятницею", "у неї прекрасна посмішка", "Богиня".
Ми писали, що популярна актриса Ольга Куриленко вразила пікантним виглядом в тісному корсеті.
На Олі красувався сріблястий корсет, який ледь прикрив її пишні принади. Яскравий макіяж і чорні довгі рукавички робили Куриленко схожою на жінку-вамп. Вона відкрила рот, додавши особливого шарму образу.
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