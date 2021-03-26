Відома співачка Тіна Кароль приголомшила зовнішністю до і після косметики, показавши кадри перевтілення

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram Тіна Кароль показала кадри свого перевтілення, дівчина візажист накладає косметику, підкреслюючи витончені лінії обличчя співачки, перетворюючи в незрівнянну красуню.

В ході нанесення макіяжу, погляд стає глибше, обриси обличчя чіткіше. У зірка Тіна стає неймовірно привабливою. І хоча і без косметики співачка володіє чарівними рисами, все ж за допомогою півтонів тіней, тональної основи, вона стає неймовірно чарівною.

Також додають образу красиво укладені локони співачки, без укладання вони виглядають зовсім непрезентабельно, а СОТ за допомогою "чарівних" рук візажиста і перукаря, зірка стає дівчиною з обкладинки.

Кадри Тіна розмістила для залучення своїх шанувальників в Pateron. На цьому ресурсі знаменитість вирішила монетизувати свій контент, пропонуючи більш відверті фото і відео за невелику плату в 2,99 долара на місяць.

Варто сказати, що ролики співачка прокоментувала: "не пропусти новий Pateron сьогодні ввечері!"

Відомо, що не так ждавно Тіну Кароль розкритикували за безглуздий наряд на "Ліпсінк батлі". Фіолетові штани в обтяжку і відкритий топ, ледь приховує принади знаменитості викликав бурю обурення з боку шанувальників. Їй порадили терміново змінити стилістів, назвавши наряд дешевим і вульгарним.

Нагадаємо, що Тіна Кароль крупно помилилася, довірившись сміливим стилістам: "вона сама себе бачила?"

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