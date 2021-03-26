Відомий хореограф, учасник "Танці з зірками" та колишній чоловік Ірини Білик і Олени Шоптенко, Дмитро Дікусар, приголомшив одкровенням

Як передає Politeka.net, 35-річний танцюрист опублікував у своєму мікроблозі в Інастаграм свіже фото. До цього він не виходив на зв'язок кілька тижнів. У підписі Дмитро розповів, що сталося.

За словами Дікусара, його підкосила загадкова хвороба.

"Я хворів два тижні. І ні, не Corona-19. Виявляється, інші гострі респіраторні не анігілювалися... Знаю, деякі почали нервувати і переживати за мене! Ваша любов мене зцілювала", - зізнався він.

На чорно-білому кадрі знаменитість постав в елегантному костюмі та світлій сорочці, спопеливши шанувальників поглядом.

До всього іншого, Дмитро поділився красномовним віршем сербського поета.

"Ніякого відношення до фото воно не має! Просто потрапило мені на очі і я вирішив, що повинен з вами поділитися... 😁 Всім любові! 🌹", - підсумував танцюрист під рядками:

"Честі золото не купить.

Чесний честі не поступиться.

Честь потрібна йому, як світло.

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Радий продати її безчесний…

Але, як всякому відомо,

У безчесних честі немає"

Користувачі кинулися коментувати пост Дікусара, порадівши за його одужання:

"Будьте здорові!!! Ви нам потрібні😁 😊 дуже ❤"

"Добре, що просто поділилися Дмитро і з одужанням Вас .....)"

"Який гарний!! 😍"

"Прекрасне фото, прекрасні рядки... А ось зв'язок між ними якраз існує...) Ви як ніхто розумієте значення цих слів...)) З поверненням і одужанням, Діма!!! Дуже приємно вас знову бачити!!!😀"

"Спасибі, і Вам хворіти тільки любов'ю!"

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