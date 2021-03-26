Відомий хореограф, учасник "Танці з зірками" та колишній чоловік Ірини Білик і Олени Шоптенко, Дмитро Дікусар, приголомшив одкровенням
Як передає Politeka.net, 35-річний танцюрист опублікував у своєму мікроблозі в Інастаграм свіже фото. До цього він не виходив на зв'язок кілька тижнів. У підписі Дмитро розповів, що сталося.
За словами Дікусара, його підкосила загадкова хвороба.
"Я хворів два тижні. І ні, не Corona-19. Виявляється, інші гострі респіраторні не анігілювалися... Знаю, деякі почали нервувати і переживати за мене! Ваша любов мене зцілювала", - зізнався він.
На чорно-білому кадрі знаменитість постав в елегантному костюмі та світлій сорочці, спопеливши шанувальників поглядом.
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До всього іншого, Дмитро поділився красномовним віршем сербського поета.
"Ніякого відношення до фото воно не має! Просто потрапило мені на очі і я вирішив, що повинен з вами поділитися... 😁 Всім любові! 🌹", - підсумував танцюрист під рядками:
"Честі золото не купить.
Чесний честі не поступиться.
Честь потрібна йому, як світло.
⠀
Радий продати її безчесний…
Але, як всякому відомо,
У безчесних честі немає"
Користувачі кинулися коментувати пост Дікусара, порадівши за його одужання:
"Будьте здорові!!! Ви нам потрібні😁 😊 дуже ❤"
"Добре, що просто поділилися Дмитро і з одужанням Вас .....)"
"Який гарний!! 😍"
"Прекрасне фото, прекрасні рядки... А ось зв'язок між ними якраз існує...) Ви як ніхто розумієте значення цих слів...)) З поверненням і одужанням, Діма!!! Дуже приємно вас знову бачити!!!😀"
"Спасибі, і Вам хворіти тільки любов'ю!"
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