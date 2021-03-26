Популярна українська співачка Настя Каменських у домашньому вбранні звернулася до українців, заінтригувавши важливою новиною
Як повідомляє Politeka.net, артистка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому вона вирішила поговорити про важливий момент в житті кожної людини, коли в ній відбувається так звана перезавантаження.
"Перезавантаження-це необхідна частина життя. Але у кожного настає момент, коли потрібен саме внутрішній, душевний відпочинок. У такі моменти зміна обстановки і зміна звичних дій - це для мене, напевно, найкраще перезавантаження», - розповіла зірка.
У той же час, вона заінтригувала своїх шанувальників, заявивши, що найближчим часом поділиться з ними важливою новиною.
«А вже скоро я поділюся з вами дечим дуже важливим для мене", - додала Настя.
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На фото вона показала себе в простому домашньому образі і без косметики. Так, співачка була одягнена у вільну білу толстовку з милим ведмедиком.
Шанувальники Каменських тут же почали гадати, який сюрприз приготувала для них співачка. При цьому, деякі припустили, що вона оголосить про свою вагітність. Варто відзначити, що в мережі раз у раз помічають нібито кругленький животик на кадрах з Настею.
"Нарешті то новина про вагітність. Пора б уже", "от би лялечку вам" « " ти чекаєш дитину?", "Так хочеться щоб ви були вагітні», «гарного відпочинку», «згодні на все 100. Перезавантаження важливе", - пишуть люди.
Нагадавши, Полякова в гніві почала ламати інвентар на" масці", поскандаливши з Каменських: "пішла по стопах...".
Як повідомляла Politeka, Каменських і Гросу зійшлися в "битві француженок", кардинально змінивши зовнішність: "не йде взагалі".
Також Politeka писала, що Настя Каменських без штанів в образі дівчинки-підлітка показала українцям мову.