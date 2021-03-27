Знайшовший свою половинку "Холостяк 9" Микита Добринін вирішив похвалитися образом крутого хлопця на прогулянці

Останні тижні чоловік почав більше часу приділяти власним проектам, а також заявив, що має намір організувати щось цікаве для своїх шанувальників. У той же час не забуває Микита ділитися роликами і фото, відзнятими для шанувальників в Instagram.

Цього разу головний герой дев'ятого сезону "Холостяка" прогулявся по вулиці, показуючи свій весняний лук і убив дівчат заіскуючим поглядом. У спортивній куртці і вільних світло-блакитних джинсах Микита пройшовся перед камерою, відзначаючи, що вже скучив за теплою погодою:

"Хто тут по весні вже скучив? 🦕», - написав Добринін.

Дружина чоловіка не стрималася і тут же відповіла на ролик чоловіка: «Ой, взагалі🤤 ну що за гарячий чоловік у мене».

Фанати також відреагували:

"Джинси щось не дуже; як з американського фільму про старшокласників 😅; Образ подобається; класна Ви пара. Щастя Вам; Крутяцький прикид🔥; якби не @kvittkova, я б попросила куртку😅 🌪; як вино, з роками тільки краще😅 🙏 🏼; дайте йому!😂 ; Відразу видно, з Тіматі переобщался😂; Репчика не буде? :)); Ще раз повторю, Голлівуд. Коп під прикриттям. Добрий і мужній».

Також 33-річний ведучий опублікував сторіс у себе в Instagram, в якому показав їх з Дашею квітковою ще ненародженого сина.Так, Добринін, без всякої задньої думки, поділився кадрами з чергового УЗД. "Наш пацан", - зворушливо підписав він кадри.

"Глянули, як там малюк. Він спить зараз, але відчуває себе відмінно", - додав Микита.

Їм з дружиною довелося кілька днів провести в лікарні. Так як у Даші сильно боліла спина, то пара вирішила зайвий раз перевіритися.

Нагадаємо, що вагітна дружина " Холостяка "Микити Добриніна в білизні збентежила новою фігурою:"пишіть ви, а соромно мені".

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