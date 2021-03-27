Співачка Ані Лорак продовжує дивувати фанатів розкішними образами

Ані Лорак відноситься до тих зірок, які дуже педантично ставляться до своєї зовнішності і бояться зіпсувати образ будь-якою дрібницею. Оскільки Кароліна обожнює отримувати компліменти, найчастіше в Instagram вона публікує тільки постановочні кадри, на яких позує у всій красі – з макіяжем, в модному вбранні і з фільтрами на знімку.

На фан-акаунтах Кароліни вирішили показати один з останніх її вдалих фото, яке захопило шанувальників. Пишна укладка, звичний макіяж з акцентом на припухлі губи і зухвалий погляд. Примітно, що форма губ знаменитості-одна з причин, чому шанувальники впевнені: зірка коле філери і досить часто.

Лорак не приховує, що регулярно відвідує косметолога, проте на її думку, без якісного домашнього догляду, косметолог не створить чудес. Тому потрібно не лінуватися, і регулярно користуватися домашньою косметикою. Проте, уколи краси вона заперечує, кажучи, що просто стежить за собою. У чорній сукні з акуратним декольте і вирізами на плечах їй також вдалося привернути увагу фігурою.

Також Кароліна розповіла про умиротворення, як краще проводити час з собою:

«У суєті днів дуже важливо знайти час, щоб возз'єднатися з собою, налаштувати свої внутрішні антени на гармонію, любов і спокій️ ️ притягуємо успіх позитивними думками, розминаємо тіло і відкриваємо потоки достатку любові і успіху️», - написала Лорак.

Ось як реагують в мережі:

"Як же ви надихаєте! 😍 🔥 Подивившись на це фото, відразу ж захотілося тренуватися. 🏋 ️ ; Шикарна фігура; лялечка улюблена ❤ дивишся і теж хочеться в спортзал; Божечки яка шикарна фігура; скучили; красуня🔥; класний костюмчик🔥, Де купити ?; Ви в прекрасній формі 😍; яка ви прекрасна😍; моєю будеш))❤️❤️Велика умочка😍".

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