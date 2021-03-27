Відома актриса Світлана Ходченкова, зірка фільмів "Квартал 95", показала себе в гарячому образі

Як пише Politeka.net, російська актриса встигла вже завоювати серця шанувальників. Красуня брала участь у безлічі фільмах, в тому числі і студії "Квартал 95". Дівчина не забуває і про соціальні мережі, де регулярно провокує шанувальників писати компліменти.

Так сталося і цього разу, адже Світлана з'явилася без штанів, накинувши зверху один піджак. Красуня була в масці, а наряд залишила розстебнутим, дозволяючи відразу побачити, що білизна відсутня.

"З днем театру", - написала Світлана під фото.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"З днем театру. Відмінне фото", "Світлана, краща"," краще привітання, зі святом", " Фото вогонь. Прямо мрія всього життя", "Фото точно не відповідає дню театру", " втілення естетики! З днем театру!", "Світлана, З днем театру вас! Ви Красуня і талант".

Ми писали, що російська актриса і зірка фільмів "Квартал 95" Світлана Ходченкова розсекретила одне зі своїх хобі.

Судячи зі знімка, Світлана Ходченкова у вільний від зйомок час займається танцями на пілоні.

Перед численною армією шанувальників зірка фільмів" Квартал 95 " постала в коротких шортиках і топі, який ледь прикривав бюст артистки.

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