Чарівна брюнетка з " жіночого кварталу" Марта Адамчук у шикарному образі на сцені підкорила українців неймовірною енергетикою

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram артистка "жіночого кварталу" підкорила неймовірним образом на сцені, який в повному обсязі очікує глядачів шоу.

На фото березня у вечірній розкішній чорній сукні в пристрасній позі виконує вокальний номер. Її фігура виконана емоціями, які артистка хоче передати глядачам, що у зірки чудово виходить. Кілька інших фото в чорно-білому виконанні і під іншим ракурсом дали можливість помилуватися дівчиною з різних ракурсів.

"Сьогодні новий прекрасний жіночий Квартал о 22:00", - написала знаменитість.

Шанувальники, яких у Марти більше 47 тисяч, оцінили по достоїнству фото своєї улюбленої артистки, тим більше, що дівчина розмістила не одне фото, а цілу добірку, на яких показала інших учасниць "жіночого кварталу". Серед фото знайшлося місце і кадру в компанії Ірини Білик і віри Кекелії, колеги Марти.

У колонці коментарів Марта отримала зворотний зв'язок від шанувальників її таланту. Дівчина вміє не тільки жартувати на сцені, а є однією з кращих співачок "жіночого кварталу". Фани оцінили фото і зізналися, що чекають нового випуску улюбленого видовища:

"Енергія", " Єєєєєє!!! Ну нарешті!!! Я так її чекала!! 😍 😍 😍 😍 😍 ", "Один з кращих номерів)))", "❤️❤️❤️❤️❤️", - написали шанувальники.

Нагадаємо, що пекуча брюнетка з " жіночого кварталу "заворожила сяючим чином, показавши себе в гримерці:"Прям принцеса".

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