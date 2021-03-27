У яких тільки ролях актриса не грала

Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко сполохала шанувальників в образі хуліганки

Актриса Тетяна Кравченко в яких тільки ролях не виступала на сцені театру, проте широку популярність вона отримала завдяки гучному серіалу «Свати», в якому зіграла добру і чуйну Валюху Будько, здатну в будь-який підняти настрій. У парі з Федором Добронравовим вони виглядали просто відмінно.

Глядачі звикли бачити Кравченко життєрадісною і старанною і коли на фан-сторінці, присвяченій актрисі, з'явився знімок Тетяни в образі хуліганки, то були просто ошелешені.

Артистка вийшла на сцену зі своїми колегами –акторами в зашарпаних спортивних штанях, кофті-тільнику і з кепкою на голові.

На знімку була представлена сценка з вистави "Женихи".

"З колегами в театрі😌 💖", - йдеться в підписі.

Варто сказати, що фотографія була приурочена до Дня театру, який відзначають 27 березня.

Фанати почали бурхливо коментувати знімок своєї улюблениці і вітати артистку з професійним святом.

" Тетяна Едуардівна, здоров'я Вам, щастя, успіхів у роботі!!! Ми вас обожнюємо!!! Привіт з Сибіру! 🥀🥀🥀",

"Такі чудові", "Хуліганка", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Валюха зі " Сватів "несподівано облила брудом власного чоловіка, Добронравов не витримав:" Ну, ти не захоплюйся...".

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