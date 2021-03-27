Український співак Дмитро Монатік візьме участь у розважальному шоу пародій "Ліпсінк батл"
Як передає Politeka.net, відповідний пост артист опублікував на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
"Сьогодні о 20.15 "Ліпсінк батл". Дуже давно люблю це шоу за легкі і позитивні емоції, які воно дарує. Дуже радий, що воно нарешті з'явилося і у нас. Не пропустіть! Зарядіться класним настроєм", - анонсував Дмитро під постом.
Судячи з відео, на якому постав співак, він пародіюватиме композицію британського музиканта Марка Ронсона "Uptown Funk".
Шанувальники зраділи такій новині від свого улюбленця, його колега, Надя Дорофєєва здивувалася
"Повинно бути дуже круто", " Вау, чекаємо з нетерпінням вечора", "Чарівник", "Круто вийшло", - писали під відео.
Не обійшла стороною пост свого колеги і співачка Надя Дорофєєва, яка залишила здивований коментар.
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