Всесвітньо відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі вперше за довгий час засвітилася перед камерами
Вчора Анджеліну Джолі вперше за довгий час помітили на обличчі після прогулянки з дочкою Вів'єн, з якою вона їздила в магазин. Зірка була помічена виходить з магазину ввечері 26 березня. Без зайвого шуму артистка з маскою на обличчі йшла разом з дочкою до своєї машини, проте все одно привернула до себе увагу.
Зірка виглядала дещо втомленою, проте такою ж стильною і доглянутою. Довге світле плаття з розрізами з боків вільного крою повністю приховало її фігуру, а такого насиченого кремового відтінку пальто прикрило і тонкі руки стрункої знаменитості.
Відсутність макіяжу і укладок, втім, не зробили зірку гірше, а навпаки підкреслили її власну привабливість. До слова, як можна помітити, зірка багато часу проводить з дітьми після розлучення з Бредом Піттом, тому в магазинах вона в основному завжди з кимось зі своїх дітей ходить вибирати одяг або продукти.
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Також ще на одному фото Анджеліна відображена під час одного зі своїх появ на червоній доріжці. Співачка одягнена в коричневу сукню без бретелей і з відкритою спиною. Корсет вбрання виконаний з щільної тканини і нещільно прилягає до тіла актриси.
Відкрита спина вбрання також дозволяє Джолі продемонструвати свої татуювання на лопатці і передпліччя. Конкретне тату зображує текст буддистської молитви
"Чудова», «красуня», «я залежний від неї», «найкрасивіша жінка, стала соковитіше», "Супер, чарівний ангел", - пишуть люди.
Нагадавши, Анджеліна Джолі в панчохах сміливо розставила ноги заради пікантного фото:"гаряча небезпека".
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