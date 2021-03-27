Відома українська телеведуча Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", показала себе в незвичайному образі

Як пише Politeka.net, Даші Трегубовій 26 березня виповнилося 41 рік. Красуня при цьому стежить за собою, тому навіть в настільки не юному віці виглядає не гірше 20-річних конкуренток. Дівчина обожнює фотосесії, які бувають навіть з нотками пікантності, але Даші є що показати.

Цього разу Даша здалася в блискучій сукні з великим декольте і безе білизни. Трегубову зовсім не бентежив її образ, тому красуня із задоволенням демонструвала пишні форми.

"Свою головну роль ти граєш чудово. З Днем народження, Дашулик. Люблю", - написано було під фото.

Фанати не змогли оцінити такий розкішний образ Трегубової, адже кадр опинився в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але Т ак і хочеться додати: "Ооо, так!".

Ми писали, що українська телеведуча і актриса Даша Трегубова поділилася новим знімком в спокусливому образі.

Трегубова поділилася чуттєвим фото, на якому позує на стільці біля вікна. На провідну падають тіні, тому проглядається тільки її силует. Судячи з нього, Трегубова одягнена в спокусливий боді зі стильним візерунком.

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