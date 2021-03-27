Популярний співак Олег Винник заінтригував черговими знімками гіпершоу «Маска»

Нові фотографії "повелитель самотніх вовчиць" розмістив у себе в Instagram, передає Politeka.net

Як відомо, Олег Винник є одним із зіркових детективів гучного шоу»Маска". Крім нього в журі сидять Настя Каменських, Дзідзьо, Андрій Данилко і Оля Полякова.

За традицією перед кожним випуском Олег Винник відкриває завісу і показує глядачеві, що відбуватиметься на шоу.

Так сталося і цього разу.

Зірковий детектив показав два знімках, зроблених зі своїми колегами.

На першому Олег Винник захоплено дивися на чиєсь виступ і вказує пальцем, спілкуючись з Дзідзьо.

На другому кадрі Винник стоячи аплодує поруч з чарівною Настею Каменських, яка була одягнена в цікаву сукню-сітку лавандового кольору.

"Найпозитивніше і непередбачуване шоу! Продовжуємо разом розгадувати, хто ховається під масками загадкових героїв, дивуватися багатогранності талантів і насолоджуватися неймовірними музичними постановками 😍 👏 чим ближче до фіналу, тим більше боротьби 💪», - повідомив співак.

Глядачі з нетерпінням чекають новий випуск, про що вони вже встигли повідомити в коментарях.

"Не можу дочекатися", "Ви знову, просто чарівний😻", "Та що несподіване це точно. Підкорили ви багатьох Олег таким 💣кавером. Чекаємо від вас нових музичних прем'єр.🙌 😘 🤗 ", "Бомбастичне шоу", "Класне шоу, шкода що скоро фінал", -пишуть в мережі.

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