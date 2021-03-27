Відома актриса і телеведуча Лілія Ребрик зачарувала весняними нарядами і радісним настроєм
Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram відома телеведуча, яка стала улюбленицею, завдяки своєму життєрадісному характеру, показала п'ять різноманітних нарядів, в яких з'являлася в ефірах своєї ранкової передачі "ранок з Україною".
"Вибирайте look тижня", - написала Лілія.
Варто сказати, що всі наряди лілії дуже яскраві, і прекрасно сидять на її витонченій фігурі. Колірна гамма ніжних насичених тонів, додають актрисі родзинки. Перший наряд строгий. Класична спідниця по фігурі оливкового кольору і ніжно рожевого кольору сорочка. Темно-зелені туфельки на шпильці, волосся прибрані ззаду в пучок.
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Другий наряд - фіолетова шовкова спідниця і в тон туфельки. А зверху лимонна в'язана блуза. Волосся в цьому образі актриса розпустила зачесавши назад.
Третій наряд світло-сірого небесного кольору, все в тон - туфлі, спідниця і блузка. Четвертий наряд - легкитй, літнє платтячко кольору кави з молоком з пікантним розрізом по центру під поясок. П'ятий наряд - рожевий брючний костюм з білою сорочкою.
Красива дівчина завжди отримує безліч компліментів на свою адресу, і в цей раз не обійшлося б без приємних коментарів, проте в сторіс публічні коментарі недоступні. Однак Лілі залишають такі коментарі, як :
"Лілєчка. Яка ж ви красива🔥😍❤️", "😍😍😍😍😍", "Шикарна жінка в будь - якому образі", "Шоколад і сир", "ви дуже красива", "кольори вогонь", "гірко солодкий шоколад з перцем", - так коментують фото знаменитості під іншими фотографіями.
Наприклад недавно Лілія також хвалилася новим вбранням золотистих відтінків.
Нагадаємо, що спокуслива Лілія Ребрик в шовках вразила українців пікантним поєднанням: "шикарна жінка".
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