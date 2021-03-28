Телеведуча Лілія Ребрик показала чарівні фото своєї участі в "Дизель шоу"

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно перехворіла на коронавірус, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася чарівними знімками зі зйомок "Дизель шоу", на яких побувала в якості гості. Як видно, красуня прийшла на шоу в елегантному вбранні і у відмінному настрої.

На нових фотографіях можна побачити, що Лілія прийшла на зйомки в стильному вбранні – на ній довгі чорно-білі штани, які візуально подовжують ноги, а також екстравагантна біла блузка з чорними контурами і воланами на плечах. Цей наряд красиво підкреслює ідеальну фігурку телезірки. Її волосся розпущене у витонченій укладанні, а на обличчі акуратний вечірній макіяж і чарівна посмішка.

У підписі до фотографій Ребрик розповіла про свою участь у шоу. "Вже сьогодні, о 22.22, на каналі СТБ дивіться зі мною випуск «Dizel Night», де я спробую розкрити цікаві подробиці нового сезону улюбленого серіалу "Папаньки", який стартує вже зовсім-зовсім скоро. Дата прем'єри теж буде оголошена в ефірі. До зустрічі! Не пропустіть!",- написала Лілія і запропонувала фанатам поділиться враженнями.

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