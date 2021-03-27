Популярна українська співачка Злата Огнєвіч показала, як займається спортом, дівчата заздрять

Як повідомляє Politeka.net , відома українська співачка Злата Огнєвіч давно помітна постать у вітчизняному шоу-бізнесі, яка побудувала успішну вокальну кар'єру. Красуня часто ділитися з фанатами у своєму мікроблозі в Instagram яскравими фотосесіями і кадрами зі звичайного життя. так, нещодавно артистка сьогодні опублікувала в сторіс кілька знімків свого тренування, демонструючи, як підтримує фігуру у відмінній формі.

Так, на першому кадрі Злата відображена у вузьких чорних лосинах і спортивному топі, стрибаючи на скакалці. "На спортивному. Стрибки на скакалці 1000 разів поспіль (можна іноді робити коротку паузу)", - підписала знімок Огнєвіч.

На ще одному кадрі Злата виконувала вправи з джампінг джеком, стрибаючи з гумкою, натягнутою на колінах. Також красуня виконувала вправу під назвою "берпі". Виглядає вона під час занять дуже активною, спортивною і навіть спокусливою.

Раніше ми писали, що популярна українська співачка Злата показала всю свою жіночність у чуттєвій фотосесії. І цього разу від Огнєвіч не можна було відірватися, співачка позувала в блакитному пальто, яке було розстебнутим.

Красуня розпустила хвилясте волосся, і повернувшись до камери, посміхнулася. Очі в артистки світилися. "Таке ліниве Сонце сьогодні! Хочеться валятися в ліжку, щось читати.... Одним словом, перетворитися на ніжного пса", - написала Злата.

Нагадавши, Відома співачка Злата Огнєвіч показала себе і розповіла про прем'єру.

Як повідомляла Politeka, Злата Огнєвіч в червоному піджаку навстіж засвітила свої скромні "дари природи".