На сцені популярного шоу "Ліпсінк батл" група GO_A, яка представлятиме Україну на "Євробаченні" заспівала свою пісню "Шум", в дивних костюмах

Як передає Politeka.net, в пабліку каналу 1+1 показали невелику частину виступу Go_A. Артисти вийшли на сцену в білих захисних костюмах та зачарували публіку виконанням пісні.

В пабліку телеканалу написали: "Зустрічайте на сцені талановитий гурт GO-A, який у 2021 році представлятиме Україну на Євробаченні".

Варто сказати, що група трохи змінила пісню, для того, щоб повністю відповідати стилістиці та вимогам які висунули на Євробаченні в Ротердамі. Нову пісню, у якій було додано слова в приспіві, слухачі спочатку не сприйняли, але врешті любов до музики перемогла та було признано, новий варіант ліпше за старий.

На "Ліпсінку" GO-A заспівали оновлену версію. Глядачі не очікували такого виступу, були на стільки вражені, що повідкривали роти. Особливо слухачам сподобалася гра на сопілці. Суміш народної творчості, "чорнобильські мотиви" та чарівне виконання пісні підкорило слухачів, фолловерів пабліку. Вони залишили коментарі в колонці:

"Це просто шедевр😍🔥❤️", "Мені подобається 🔥👏👏","❤️❤️❤️ классс ... аж мурашки 🤗", "Дуже, вони круті хлопці 😍", "Таке відчуття, що з Чорнобиля. Жах", - написали шанувальники.



Нагадаємо, що новий скандал з групою Go_A на "Євробаченні", пісня несподівано стала іншою: "Поверніть все назад!"

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