На початку цього року стало відомо, що український музикант Сергій Бабкін переніс операцію на очі

Лікарі діагностували у співака рідкісне захворювання очей, через що той втратив понад 70% центрального зору, пише Politeka.net. Операцію довелося робити за кордоном, адже в Україні немає необхідного обладнання.

На щастя, зараз з Бабкіним все добре і він і далі продовжить радувати шанувальників своєю творчістю.

У інтерв'ю Обозревателю співак розкрив кілька деталей про хворобу та операції.

За словами Бабкіна, все було проведено оперативно, за місяць співак міг би позбутися зору. Зараз йде процес відновлення, який триватиме два місяці. На цей час артист навіть читає без окулярів.

За словами Сергія, що у Відні, де проводилася операція, препарати й робота лікарів обійшлася в 15 тисяч євро, це не рахуючи витрат в Україні.

Пізніше має бути ще одна поїздка до Відня, і до зазначеної суми додасться сім-вісім тисяч євро.

Відомо, що артист втратив більшу частину зору, але після всіх необхідних маніпуляцій зір відновився відразу ж через два дні, і процес триває.

Нагадаємо, дружина співака, Сніжана Бабкіна, розповіла, що перед польотом до Відня, Сергій Бабкін пройшов довгі обстеження у харківських і столичних лікарів.

Виною всьому стала небезпечна інфекція, яка вразила спочатку нирки, а потім дала ускладнення на очі.

"Ми поїхали до кращого інфекціоніста, здали всі аналізи. Нирки - це такий тихий орган, який до останнього мовчить, до останнього терпить, але в будь–який момент може статися такий виплеск – ускладнення", - повідомила вона.

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