Розкрито, чому потрібно все міняти

В Мінсоцполітики подали низку законопроєктів, що стосуються прожиткового мінімуму (ПМ), які повинні розглянути у Верховній Раді

Документами пропонується ввести ряд змін, якими повинні довести розмір прожиткового мінімуму до фактичного його розміру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сайт Мінсоцполітики.

Крім цього, планується запровадити нову методологію визначення та застосування прожиткового мінімуму для соцгарантій, таких як розмір мінімальних зарплати, пенсії за віком, та соцдопомоги, яка стала для людини основним джерелом доходів.

Також пропонується ввести базові величини для розрахунку соцвиплат (надбавок, підвищень, доппенсії, пенсії за особливі заслуги, щомісячних допомог) або державної соцдопомоги, що виплачується замість пенсії, субсидій, стипендій, компенсацій допомоги, стягнень і так далі.

Збільшення прожиткового мінімуму для соцвиплат, які є основним джерелом доходів буде проходити так:

у 2022 році - на 14%;

у 2023 році - на 15%;

у 2024 році - на 25%.

Зазначимо, на цей час законодавчо не визначені величини, крім прожиткового мінімуму, за якими визначаються ті чи інші розміри соцвиплат, штрафів і так далі.

Однак прив'язка до ПМ не відображає реального стану речей за вартістю адміністративних послуг.

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Так, у новому проекті постанови Кабінету Міністрів передбачається подавати нові заяви й декларації в травні 2021 року.

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