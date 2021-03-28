"Роль Харлі Квінн за вами сумує"

Актриса Вікторія Булітко з "Дизель шоу" грунтовно підготувалася до весни

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в новому образі.

Так, Вікторія вирішила кардинально змінити колір волосся, відмовившись від уже звичного рудого. Актриса здивувала рожевими локонами, що нагадують цукрову вату.

Яскравий макіяж з жовтими тінями й прозорим блиском на губах доповнив її ляльковий лук.

У кадрі Булітко постала з задумливим виразом обличчя, підперши рукою голову. Дівчина викрила українців у недотриманні карантинних норм. Але хіба можна відмовитися від прогулянки, коли прийшла справжня весна?

"Я, прямо, бачу, як ВСі вдома сидять на карантині, прямо, на вулицю не виходять😂 Хто вчора був на набережній або в парку, або на площі, або прогулювався по бульвару? А хто йде сьогодні?😜... P. S. Не забуваємо про правила карантину: дистанції, маски та дезінфекції 😉", - йдеться в підписі.

Користувачі з ентузіазмом обговорили побачене:

"Красуня ❤️"

"😍вауу"

"По-весняному 😍 гарненько🔥... посмішок Вам і добра!"

"Ох, яка! Так ви Міс Всесвіт❤️"

"Віка, яка ж ви красива❤️перука вам личить. Жовті очі🔥"

"Віка - сонечко.🌞💖🌹"

"Кльовий колір волосся, ви знову пофарбувалися?"

"Твоя задумливість тобі дуже пасує"

"Ех... 😍 Роль Харлі Квінн за вами сумує 😉 🎬 "

"Мати, я осліпла 🙈😍"

"Гарний час подумати про особисте життя! Так Вікусь :) ?"

"Вікторія знову здивували: нове обличчя, задумлива, красива"

Нагадаємо, руда бестія Булітко з "Дизель шоу" показала непідробну пристрасть з екс-чоловіком Білик: фото парочки.

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