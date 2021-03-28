Відома українська модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15-м розміром бюста, вражає образами навіть в простому одязі

Модель з видатними формами звикла бути в центрі уваги саме завдяки фігурі. Як зазначає сама Міла, вона дуже горда своїм тілом і змінюватися не збирається. Так як п'ятнадцятий розмір бюста повністю натуральний і не з силікону, Кузнєцова не скромничає ні в одній зйомці і виставляє себе напоказ.

При будь-якому зручному випадку Міла підкреслює бюст завдяки нарядам з різними декольте. Як можна помітити на одних з найостанніших фото моделі з нестандартними формами, навіть проста кофта з вирізом буде виглядати на ній вельми відверто.

Але межу пристойності Кузнєцова не переступає і просить свою аудиторію бути ввічливою. Хоча Міла відмовляється худнути, щоб полегшити навантаження на хребет, вона не відмовляється від спорту і часто ходить в спортзал.

"Боже, вона просто дуже велика🔥; ось вже точно дар з небес😍; якийсь величезний подарунок; Прекрасно❤; гаряча леді з видатними кавунами; Боже, я закоханий; Доброго ранку моя красуня; несподівано побачити когось з України 😍; споглядайте, заздріть; прекрасна дама; ви чудова, чуттєва, солодка, недоступна мрія ... Бути поруч з вами, спостерігати за піднесеними вигинами, дивитися крізь це тіло своїми очима - вже подарунок», - пишуть фанати.

Також на одному з нових знімків в Instagram Міла позувала в маєчці, з-під якої визирав краєчок мереживного ліфчика.

15-ий розмір притягував погляд, а Міла зверху на нього поклала суші, використовуючи бюст замість тарілки.

"1 or 2? Найкраща прикраса для дівчини-щастя 🤩 це смачні суші🍣, а який смачний чізкейк нямооочка😍 🍰", - написала модель.

Нагадавши, Українка з 15-м розміром бюста в мереживній білизні показала свої краси в повний зріст

А ще Politeka писала, що українка з 15-м розміром влаштувала пристрасний танець бюста прямо в ресторані

Також Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром бюста відчинила "душу" з зухвалого ракурсу