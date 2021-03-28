У мережі з'явився рідкісний знімок з весілля сина відомого російського артиста Володимира Преснякова - Микити

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку tv_zvezdy у соцмережі.

На світлині син Володимира Преснякова та Христини Орбакайте Микита позує поряд зі своєю новоспеченою дружиною і зірковими батьками.

Всі четверо виглядають дуже щасливими і посміхаються, а ексзять Алли Пугачової підняв келих з шампанським. Для урочистої церемонії він обрав досить стриманий костюм у стилі "тотал блек". На ньому чорні брюки, чорна сорочка, жилетка та піджак. Образ також доповнили затемнені окуляри.

"Весільний знімок Микити Преснякова і його дружини. Красива сім'я!" - йдеться у підписі до фото.

Христина Орбакайте традиційно обрала дуже ніжний образ - ніжну світло-рожеву сукню, окуратну зачіску і не надто яскравий макіяж.

Як відомо, весілля Микити Преснякова та Олени Краснової відбулося ще 27 липня 2017 року. Пара вирішила влаштувати по-справжньому розкішне, гучне свято, яке їхні рідні і близькі ще довго будуть згадувати. Церемонія пройшла в підмосковному селищі "Жайворонки". Клопоти з організації весілля частково взяла на себе мама нареченого - Христина Орбакайте, це і стало її подарунком до свята.

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