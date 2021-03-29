Дружина відомого ведучого гіпершоу "Маска" Володимира Остапчука, нотаріус Христина Горняк оголосила про "час роздягатися"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Христини у соцмережі.

Так, в акаунті дружини Остапчука з'явилось декілька нових весняних фото, які вона супроводила розповіддю про те, як проводила уік-енд разом із коханим, і навіть відверто поділилася тим, як вони сварилися. Втім, за словами Христини, примирення з посмішками і обіймами не забарилось.

"Весна. Пора роздягатися і впроваджуватися в тренди! Ну, а якщо серйозно, то це був прекрасний сонячний суботній день! Ми гуляли багато... Трохи посварилися, а потім багато обнімалися і посміхалися! Клас. Життя сповнене емоцій і подій. А як у вас???" - звернулась вона до фоловерів.

На нових фото Христина позує в дуже стильному та весняному образі. На ній чорний шкіряний жакет, сонцезахисні окуляри, кофта-тельняшка, світло-блакитні джинси і білі кеди.

"Сумно в нас", "А потім такі "ой, а чому я захворів(ла) раптом? Всього ж дві годині роздягнена ходила по вулиці", "Класна", - пишуть у коментарях.

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