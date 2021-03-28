Відома співачка Аліна Гросу знову засвітилася у компанії російського актора Романа Полянського
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Гросу у соцмережі.
Так, в акаунті співачки з'явилась світлина, зроблена у студії одного з українських телеканалів.
На новому фото Гросу позує поряд із Романом Полянським, стосунки з яким їй вже давно приписують. Російський актор одягнений традиційно дуже стримано - на ньому білий гольф, чорна куртка, джинси та черевики. А ось Аліна обрала для себе більш яскравий образ. Перш за все увагу привертають її афро-косички. Також на співачці можна побачити дуже весняну сукню коричневого кольору із білими візерунками. Образ доповнили білі черевики досить креативного фасону.
У підписі до фото Аліна нагадала, що сьогодні в Україні пеервели час.
Дан Балан приголомшив поверненням на "Голос країни", все заради Кароль: "Мала, ти чого нервуєш?"
COVID - 19 забрав життя відомого українця, медики боролися до останнього: "Лети, Льоша..."
Дан Балан приголомшив поверненням на "Голос країни", все заради Кароль: "Мала, ти чого нервуєш?"
Синоптик дав прогноз погоди на Великдень 2021, українців чекає неприємний сюрприз: "Травень буде..."
Українця до останнього відмовлялися рятувати: "Кашляв кров'ю і задихався", нові деталі трагедії в Єгипті
"Смачний і добрий сніданок, коли з @1plus1_ua розпочинаєш ранок. А хто сьогодні також забув і був в шоці, що перевели годинник?)))" - звернулася вона до фоловерів.
"Дивилась. Такі позитивні та класні", "О, так. Я здивувалася, що так пізно прокинулась, а потім мені сказали, що перевели годинник", "Я чекала на пісню нову, а показали тільки шматочок кліпу", "Через ці штуки на голові ти здаєшся сексуальною навіть в таких цнотливих сукнях", "Яка гарна пара", - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, що пластика грудей та інших частин, Гросу показала, якою була раніше: "сподіваюся, ви уйметеся..."
Як повідомляла Politeka, зухвала Гросу в напівпрозорому корсеті спокусила недитячими рухами: "Бджілка вже не та..."
Також Politeka писала, що Каменських і Гросу зійшлися в "битві француженок", кардинально змінивши зовнішність: "не йде взагалі"