Синоптик розповіла, до чого готуватися

Погода в Україні не всіх балує сонцем і теплом

Деяким жителям України не пощастило, адже в їхньому регіоні зима не хоче відступати, повідомляє Politeka.net. У Мережі вже з'явилося відео негоди. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Так, сніг раптово пішов 28 березня у Львівській області. Подібні опади наприкінці березня не характерні для Львівщини, тому місцеві жителі обурюються. До слова, в деяких частинах регіону також йдуть дощі.

За інформацією синоптика, Наталії Діденко, сьогодні по всій території України різна погода - сонце, і дощ, і сніг при температурі від + 2 до +14 градусів.

"Атмосферний фронт, який приніс похолодання в західні області - див. на поточній карті і на супутниковому фото - потихеньку рухається в східному напрямку.

Тому гуляйте перед фронтом", - попередила синоптик.

Зазначимо, українські синоптики повідомили, що весна буде мінливою, тому не варто вже ховати теплі речі.

Зокрема, квітень буде прохолодним, починаючи з середини. Не виключені заморозки. Останній тиждень обіцяють вітряний і з дощами.

За словами фахівців, погода буде мінливою - то холодно, то тепло.

Після Великодня, 2 травня, очікується кілька хвиль похолодання. А після 13 травня різко потеплішає і вже до 18-19 травня температура дійде до 22-24 градусів.

В цілому температура буде триматися на рівні 25-27 тепла. Традиційної травневої спеки цього року не буде.

Нагадаємо, погода різко зміниться на вихідних, синоптики назвали, де буде справжня весна: "потеплішає до +15...".

Як повідомляла Politeka, синоптик Наталка Діденко порадувала прогнозом і розповіла, коли можна ховати куртки: "запанує тепло".

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