Погода в Україні не всіх балує сонцем і теплом
Деяким жителям України не пощастило, адже в їхньому регіоні зима не хоче відступати, повідомляє Politeka.net. У Мережі вже з'явилося відео негоди. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Так, сніг раптово пішов 28 березня у Львівській області. Подібні опади наприкінці березня не характерні для Львівщини, тому місцеві жителі обурюються. До слова, в деяких частинах регіону також йдуть дощі.
За інформацією синоптика, Наталії Діденко, сьогодні по всій території України різна погода - сонце, і дощ, і сніг при температурі від + 2 до +14 градусів.
Дан Балан приголомшив поверненням на "Голос країни", все заради Кароль: "Мала, ти чого нервуєш?"
Дан Балан приголомшив поверненням на "Голос країни", все заради Кароль: "Мала, ти чого нервуєш?"
Облисілий красень з "Голосу країни" Аксельрод показав, як хвороба змінила його зовнішність: "Молимося"
Синоптик дав прогноз погоди на Великдень 2021, українців чекає неприємний сюрприз: "Травень буде..."
Біда в родині переможця "Голосу країни" сколихнула українців, з'явилася подробиці: "Господи, як шкода…"
"Атмосферний фронт, який приніс похолодання в західні області - див. на поточній карті і на супутниковому фото - потихеньку рухається в східному напрямку.
Тому гуляйте перед фронтом", - попередила синоптик.
Зазначимо, українські синоптики повідомили, що весна буде мінливою, тому не варто вже ховати теплі речі.
Зокрема, квітень буде прохолодним, починаючи з середини. Не виключені заморозки. Останній тиждень обіцяють вітряний і з дощами.
За словами фахівців, погода буде мінливою - то холодно, то тепло.
Після Великодня, 2 травня, очікується кілька хвиль похолодання. А після 13 травня різко потеплішає і вже до 18-19 травня температура дійде до 22-24 градусів.
В цілому температура буде триматися на рівні 25-27 тепла. Традиційної травневої спеки цього року не буде.
Нагадаємо, погода різко зміниться на вихідних, синоптики назвали, де буде справжня весна: "потеплішає до +15...".
Як повідомляла Politeka, синоптик Наталка Діденко порадувала прогнозом і розповіла, коли можна ховати куртки: "запанує тепло".
Також Politeka писала, погода дасть українцям перепочити, Обігрів весняним сонцем: в які регіони прийде тепло.