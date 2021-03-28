Відома співачка і подруга Макса Барських Міша Романова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала себе в гарячому образі
Як пише Politeka.net, ефектна блондинка Міша Романова підкорила серця українських чоловіків своєю красою. Але Співачка на цьому не зупинилася, адже її часто бачать в оточенні завидних красенів. Зокрема, дівчині приписують роман з Максом Барським, хоча Міша це заперечує.
Цього разу Міша опублікувала кілька сторі в Instagram. Красуня стояла перед дзеркалом в помаранчевому піджаку і штанях, знімаючи себе на телефон. Як можна відразу помітити, білизни і сорочки на зірці не було, тому фанати могли оцінити пишний бюст Романової.
На другому фото дівчина вже просто позувала перед фотографом, тримаючи в руках паперовий стаканчик і засліплюючи посмішкою.
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Фанати не стали писати коментарі або ставити лайки, але так і хочеться додати: "заборонений прийом, чарівна".
Ми писали, що відома українська співачка Міша Романова показала себе в кидком вбранні в ліжку.
У своєму Instagram Міша Романова зробила чарівний кадр зі своєї спальні. Дівчина розкинулася на ліжку в пікантному ТОПі з латексу, рожевих туфельках і білосніжному банному халаті.
Білосніжні локони Міша поклала акуратно на плечі, а ідеальний макіяж додав родзинки в образ красуні.
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