Камалія, яка вважається найбагатшою співачкою України, показала фото своєї улюбленої племінниці
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Камалії у соцмережі.
Так, в акаунті артистки з'явилось фото з її племінницею Анною Стовповою. Камалія зворушливо привітала її з днем народження та висловила найщиріщи побажання.
"З Днем народження, моя улюблена племінниця @anna_stovpovaya! Ти у нас дуже гарна, розумна, добросерда, цілеспрямована, працьовита, багатогранна, доброзичлива, комунікабельна, м'яка і турботлива, і ще володієш багатьма позитивними якостями, які можна дуже довго перераховувати! Так ось, я бажаю тобі залишатися завжди саме такою, і з роками тільки ще більше розквітати і сяяти, домагатися своїх намічених цілей, йти вперед, не здаючись за жодних обставин, щоб перед тобою розступалися всі перепони і відкривалися найважчі і великі двері! Нехай завжди тобі щастить і посміхається фортуна! Щастям і радістю буде оповите твоє життя! А в серці завжди живе любов! Міцне здоров'я і енергія в тобі будуть нескінченні! Будь кохана і безмежно щаслива, моя дівчинка! Обожнюю тебе!" - написала Камалія.
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У коментарях фоловери артистки прєднались до привітань і зазначили, що вони дуже схожі між собою.
"Дівчата, ви красуні! Племінниця дуже схожа на свою красуню-тітку!", "З днем народження! Здоров'я, щастя, кохання і краси!", "Ви дуже схожі", "Красуньки", - пишуть у коментарях.
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