Знаменита українська актриса кіно і театру Ольга Сумська похвалилася своїм житлом

Як передає Politeka.net, кадрами артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Через завантажений графік артистка не встигає все робити по дому саме, тому користується послугами клінінгових компаній. Про це Сумська розповіла, стоячи в просторій вітальні.

Задає тон приміщенню мармурова підлога і світлі меблі. Також актриса показала свій улюблений великий кутовий диван. На ньому можна помітити подушку у фрмі серця з фото Сумської та її чоловіка - Віталія Борисюка.

При цьому вона зізналася, що диван доводиться застеляти, щоб заховати від собачок.

До речі актриса показала, як купає вихованців – Джесіку і Жасмин в розкішній ванній з сантехнікою «під золото».

Нагадаємо, про покупку нової квартири в Києві, куди вона переїхала з чоловіком, Сумська розповіла в 2016 році.

"Ми вирішили трошки розширити квадратні метри, адже нам вже затісно. Я мріяла про свій будуар, якусь ванну. І так мені цього хотілося, гардеробна. Ну, хіба я не заслуговую на окрему гардеробну?"- розповідала Сумська про покупку.

Видно, що інтер'єр» гніздечка " Сумської, як вона люблячи називала свою квартиру, виконаний в світлих тонах. Яскравими акцентами служать позолота, мармур і елегантні меблі.

Нагадаємо, дочка Ольги Сумської засвітила розкішний особняк, спокусливо потонувши в хутрі: "Який прекрасний день!"

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