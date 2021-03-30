Пішов з життя український продюсер Олександр Сірий

Як передає Politeka.net, трагічну новину на своїй сторінці в Facebook повідомила актриса Ольга Сумська.

"Саша, як же так?! Друг наш дорогий...В це неможливо повірити!!! Спасибі тобі за дружбу, за все прекрасне, що було в нашому житті! Ніколи б не подумала, що буду писати ці слова...",- написала актриса.