Пішов з життя український продюсер Олександр Сірий
Як передає Politeka.net, трагічну новину на своїй сторінці в Facebook повідомила актриса Ольга Сумська.
За її словами, все сталося дуже швидко: Ольга тільки недавно говорила з продюсером.
"Це дуже боляче...Адже зовсім недавно ми обговорювали афішу нового спектаклю у тебе у Фридоме, потім здзвонилися, і домовилися про зустріч після Феофанії.. Але доля розпорядилася інакше.. Прощай, Сашуля ! Чудовий, добрий, світла людина ! Висловлюємо найглибші співчуття близьким Олександра!",- підсумувала Сумська.
За попередньою інформацією, причиною смерті відомого українця став коронавірус.
Інші відомі українці також висловили співчуття рідним і близьким Олександра.
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"Немає слів. Стільки разом пройшли.. Світла пам'ять!!", "Не може бути!!! Як це! О Боже! Співчуваю рідним і близьким...", "Як боляче... Прекрасний, добрий і світла людина... Спочивай з миром...", "Рідним, друзям, колегам мої співчуття...Саша...як шкода...дякую Тобі за все...і шкодую, що за життя твоєї не встигла всього сказати...прощавай...", "Пішла хороша людина. Саш! В це неможливо повірити. Царство Небесне", - писали в коментарях під постом актриси.
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