Старша дочка української актриси Ольги Сумської, артистка Антоніна Паперна, похвалилася весняним образом

Секретом свого стилю дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Антоніна з'явилася на світ у шлюбі Ольги Сумської з її колегою Євгеном Паперним. Дівчина пішла по стопах батьків.

Зараз Паперна не тільки успішна актриса, але і любляча мама. Дівчина народила двох дітей у шлюбі з актором Володимиром Ягличем.

Антоніна Паперна живе і будує кар'єру в Москві.

"Сонце, тепло, Нарешті весна в місті. Стою в пробці, не бачу ні кінця ні краю, слухаю радіо», - звернулася артистка до своїх фоловерів в нових сторіс.

Користуючись нагодою, дівчина вирішила розповісти про свої переваги в одязі.

"Раніше я постійно носила чорний одяг. Ось виключно чорну або сіру. Весь. Інших кольорів не було. Тепер же в моєму гардеробі переважають бежеві, білі, молочні свіжі відтінки. Мені здається, це настільки освіжає жінку, особливо у весняний період, що ну який там чорний, друзі. Ось, я вважаю, що все супермодно", - заявила вона.

Паперна була одягнена в бежеву куртку і кофтинку. Образ вона доповнила масвной золотим ланцюгом на шиї і червоним манікюром.

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