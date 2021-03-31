Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, постала в розкутій позі

24-річна красуня займається спортом, щоб підтримати себе в хорошій формі, пише Politeka.net. Крім того, красуня намагається більшу увагу приділяти якісному сну і хорошому харчуванню.

Результати, як то кажуть, в наявності - зірка має чудовий вигляд. Так, на одному з останніх фото красуня постала в чорному облягаючому боді, поверх якого вона накинула куртку.

Співачка прийняла пікантну позу, присівши на коліна і розставивши ніжки.

"Якщо об'єднати мій болівійський темперамент, гарячі ритми моєї музики і пристрасні танці - вийде Mirror😅 🤩 цей трек вселяє в дівчат якусь суперсилу і дає відчути себе трішечки bad girl😈 а ще я вклала в mirror особистий ритуал: в моменти сумнівів я підходжу до дзеркала і дивлячись собі в очі, кажу: «Мішель, у тебе все вийде! ти все зможеш! дерзай! ÉCHALE!"Mirror - це ще один сенс мого EP💚", - написала в пості артистка.

За дві години публікація зібрала майже 6000 лайків і багато коментарів:

"Ну як можна бути такою нереальною😍 🤤 💞!?", "Вже чекати не можу альбом. Хочеться швидше почути😍", " я так і знала, що буде трек Mirror🔥 😍", "Мішель і Позитив стали одночасно активними в інсті😂 🔥", "сумніви, Мішель, це твій стиль. І вони, твої сумніви, мені дуже подобаються. Бо вони дуже натурально виглядають і природні для молоденької дівчинки 😍".

Нагадаємо, що підопічна Потапа Андраде вигуляла на морозі розкішну шубу, забувши про Штани: сміливе фото.

Раніше на Politeka ми писали, що Мішель Андраде розговорилася про особисте, засвітивши поцілунок з Позитивом.

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