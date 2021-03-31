1 квітня віруючі вшановують пам'ять святої мучениці Дарії Римської та її чоловіка Хрисанфа
Дарію видали заміж за юнака Хрисанфа, який відкрито проповідував Євангеліє і навернув її у віру. Молоде подружжя за обопільною згодою вирішили вести незаймане життя і навіть стали жити в різних будинках.
Навколо Хрісанфа утворилося своє коло однодумців, а у Дарії також з'явилися послідовниці з числа благочестивих жінок.
Однак знайшлися і недоброзичливці, які поскаржилися владі на проповідування безшлюбності подружжям. Тоді Дарію і Хрісанфа засудили і піддали катуванням, вимагаючи відмовитися від християнської віри на користь язичництва.
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Дарію після віддали в публічний будинок, однак, згідно з переказами, там її охороняв посланий Богом лев, і ніхто не зміг наблизитися до неї. В цей час Хрисанфа продовжували публічно катувати.
В результаті мученики були заживо зариті в одному з міських ровів, а на місці їх страти стали збиратися християни і здійснювати богослужіння.
Що не можна робити в цьому день:
Триває Великий піст, а тому в цей день рекомендовано сухоїдіння.
Категорично забороняється вдаватися до зневіри, не можна байдикувати, а також ображатися на рідних і близьких — все це буде мати довгострокові негативні наслідки.
Що можна робити в цей день:
Предки вірили, що в цей день прокидається від зимової сплячки домовик, а тому його треба задобрювати різними солодощами.
1 квітня найкраще активно зайнятися своїми справами, щоб максимально розвантажити другу половину тижня.
Прикмети:
Теплий і ясний день-сухе і вітряне літо.
Дощ на Дарину-прикмета того, що влітку посухи не буде.
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