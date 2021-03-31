Помолоділа років на двадцять Оля Полякова викликала фурор несподіваним фото
Як передає Politeka.net, 37-річна артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, на якому ризикнула показати себе справжньою.
Публіка звикла бачити Олю під тонною гриму, часом, навіть в перуках і в зухвалих образах. Тому, продемонструвавши свою натуральну зовнішність, не дивно, що багато хто не впізнав співачку.
Так, Полякова позувала з розпатланим хвостиком на голові, без краплі косметики. На ній була біла футболка з принтом та легка куртка в дрібну квіточку.
Зірка прорекламувала свої б'юті-бокси. А як це зробити найкращим чином, якщо не на власному прикладі. Вже не знаємо, якими засобами по догляду користується Оля, але, судячи з кадру, виглядає вона дійсно молодо й свіжо.
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Користувачі залишилися в захваті. Однією з перших пост прокоментувала телеведуча Леся Нікітюк: "Боже, це ж моя улюблена косметика😍 👏 🔥".
Інші також кинулися обговорювати побачене. Поляковій максимум давали 18 років.
"Що це за школярка?❤️"
"Це Ви?"
"Вибачте, але ви без косметики просто неземна😍"
"Не схожа на себе!"
"Оля, ти прекрасна квітка"
"Без косметики ви виглядаєте шикарно!!! Як школярка або студентка😍"
"Вау😍 принадність яка❤️😍"
"Здається без макіяжу😮 красива ви😍"
"Трошки колгоспно виглядає"
"Божечки. Полякова без косметики на років 18 виглядає. Капець"
Раніше ми розповідали, що співачка приділяє особливу увагу своїй фігурі та зовнішності. Крім здорового харчування і регулярних занять спортом, Полякова відвідує лазню, де використовує березовий або дубовий віник для боротьби з целюлітом. Що стосується догляду за шкірою обличчя, вона віддає перевагу апаратній косметології, після якої дійсно аж сяє.
Нагадаємо, що юна дочка Полякової у всьому чорному збентежила зовнішнім виглядом: "виглядаєш старше, ніж твоя мама!"
Також Politeka писала, що ображена Полякова різко взяла в облогу українців після критики її відвертих фото: "краще б дітям допомогла..."