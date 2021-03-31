Помолоділа років на двадцять Оля Полякова викликала фурор несподіваним фото

Як передає Politeka.net, 37-річна артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, на якому ризикнула показати себе справжньою.

Публіка звикла бачити Олю під тонною гриму, часом, навіть в перуках і в зухвалих образах. Тому, продемонструвавши свою натуральну зовнішність, не дивно, що багато хто не впізнав співачку.

Так, Полякова позувала з розпатланим хвостиком на голові, без краплі косметики. На ній була біла футболка з принтом та легка куртка в дрібну квіточку.

Зірка прорекламувала свої б'юті-бокси. А як це зробити найкращим чином, якщо не на власному прикладі. Вже не знаємо, якими засобами по догляду користується Оля, але, судячи з кадру, виглядає вона дійсно молодо й свіжо.

Користувачі залишилися в захваті. Однією з перших пост прокоментувала телеведуча Леся Нікітюк: "Боже, це ж моя улюблена косметика😍 👏 🔥".

Інші також кинулися обговорювати побачене. Поляковій максимум давали 18 років.

"Що це за школярка?❤️"

"Це Ви?"

"Вибачте, але ви без косметики просто неземна😍"

"Не схожа на себе!"

"Оля, ти прекрасна квітка"

"Без косметики ви виглядаєте шикарно!!! Як школярка або студентка😍"

"Вау😍 принадність яка❤️😍"

"Здається без макіяжу😮 красива ви😍"

"Трошки колгоспно виглядає"

"Божечки. Полякова без косметики на років 18 виглядає. Капець"

Раніше ми розповідали, що співачка приділяє особливу увагу своїй фігурі та зовнішності. Крім здорового харчування і регулярних занять спортом, Полякова відвідує лазню, де використовує березовий або дубовий віник для боротьби з целюлітом. Що стосується догляду за шкірою обличчя, вона віддає перевагу апаратній косметології, після якої дійсно аж сяє.

Нагадаємо, що юна дочка Полякової у всьому чорному збентежила зовнішнім виглядом: "виглядаєш старше, ніж твоя мама!"

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