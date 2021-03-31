В Україні узаконили цифрові паспорти
Верховна Рада голосами 302 нардепів прийняла законопроект, яким електронний паспорт прирівняли до звичайного, передає "Обозреватель".
Вже з 23 серпня всі організації та установи повинні будуть приймати такий документ від громадян у разі необхідності.
Для того, щоб отримати електронний паспорт, на свій телефон потрібно завантажити офіційний додаток "Дія". З реєстрів автоматично підтягнуться всі документи, які є в державних електронних реєстрах - паспорт громадянина України, закордонний паспорт, водійське посвідчення, техпаспорт на авто, ідентифікаційний код і т. д.
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Користуватися електронним паспортом громадяни зможуть по всій території України.
Зараз до обслуговування клієнтів з електронними паспортами вже готові 10 аеропортів: "Бориспіль", "Київ", "Харків", "Одеса", "Львів" імені Данила Галицького, "Запоріжжя", "Дніпропетровськ", "Миколаїв", "Івано-Франківськ", "Херсон".
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