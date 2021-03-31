Дружина відомого музиканта 55-річного Віктора Павлика вагітна Катя Репяхова, показала яким крутим буває її чоловік, в шкіряному одязі
Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram, Катя показала справжнього "робокопа" Віктора Павлика всього в шкірі і з шоломом.
Віктор приніс своїй коханій і малюкові фрукти-лохину, грушу і мандариновий фреш.
Катя зазначила, що після шолома у Віктора на голові залишилася фігурна зачіска. "Це від шолома!"
Дочка Галкіна і Пугачової "проїхалася" по Бузовій, скандальне відео: "Аби сама такою не стала..."
Трагедія вразила Ольгу Сумську, Гаріка Кричевського та інших зірок, сумні подробиці: "Прощавай, Сашуля!"
Великдень-2021: скільки вихідних чекає українців цього року
Фігуриста дружина продюсера "Квартал 95" млосно вигнулася, блиснувши розкішшю в декольте: "Не боячись засуджень..."
Синоптик дав прогноз погоди на Великдень 2021, українців чекає неприємний сюрприз: "Травень буде..."
"Шолом? Шолом алейхем?",- запитала Катя не даючи Віктору вставити слово. "Алейхем ашолом", - відповів Павлик, посміхнувшись.
Показуючи фрукти, які Віктор купив, він говорив, що це все Міша хоче "Міша хоче польську грушку, Міша хоче лохину, і мандариновий фреш".
Похвалившись фруктами і ягодами, Віктор попросив Катю припинити зйомку, попрощавшись: "Ну все, поки!",- заявив Віктор.
У попередніх сторісах Катя показувала Віктора у всій байк-амуніції. Співак сидів на своєму потужному байку, надівши чорну шкіряну куртку, мотоциклетні штани, і чорний шолом з окулярами і забралом, вирішивши прокотиться. "Я-Робокоп", - заявив Віктор і відправився кататися. Своє відео Катя акже підписала"Робокоп".
Зовсім недавно Катя показала кадри своєї вагітної фотосесії. Майбутня мама вирішила влаштувати собі фотосесію у всьому білому. Дівчина зворушливо притримує руками свій живіт, а навколо на всі боки "струмує" тканину.
Раніше Катя в сторіс показувала на якому "коні" їздить її коханий. Майбутня мама скаржилася, що як тільки теплішає, чоловік просто пропадає, розгортаючи на своєму мотоциклі.
Нагадаємо, що вагітна дружина 55-річного Павлика закуталася в тонку тканину, посвітивши своїм животом: "як пінка на молоці"
Як повідомляла Politeka вагітна дружина 55-річного Віктора Павлика не втрималася, показавши, як їм весело в ліжку: "це любов..."
Також Politeka писала, що вагітна дружина Павлика показала, в якій розкоші відпочиває без чоловіка: "неймовірне місце».