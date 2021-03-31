У всій красі перед дружиною

Дружина відомого музиканта 55-річного Віктора Павлика вагітна Катя Репяхова, показала яким крутим буває її чоловік, в шкіряному одязі

Як передає Politeka.net, в сторіс свого Instagram, Катя показала справжнього "робокопа" Віктора Павлика всього в шкірі і з шоломом.

Віктор приніс своїй коханій і малюкові фрукти-лохину, грушу і мандариновий фреш.

Катя зазначила, що після шолома у Віктора на голові залишилася фігурна зачіска. "Це від шолома!"

"Шолом? Шолом алейхем?",- запитала Катя не даючи Віктору вставити слово. "Алейхем ашолом", - відповів Павлик, посміхнувшись.

Показуючи фрукти, які Віктор купив, він говорив, що це все Міша хоче "Міша хоче польську грушку, Міша хоче лохину, і мандариновий фреш".

Похвалившись фруктами і ягодами, Віктор попросив Катю припинити зйомку, попрощавшись: "Ну все, поки!",- заявив Віктор.

У попередніх сторісах Катя показувала Віктора у всій байк-амуніції. Співак сидів на своєму потужному байку, надівши чорну шкіряну куртку, мотоциклетні штани, і чорний шолом з окулярами і забралом, вирішивши прокотиться. "Я-Робокоп", - заявив Віктор і відправився кататися. Своє відео Катя акже підписала"Робокоп".

Зовсім недавно Катя показала кадри своєї вагітної фотосесії. Майбутня мама вирішила влаштувати собі фотосесію у всьому білому. Дівчина зворушливо притримує руками свій живіт, а навколо на всі боки "струмує" тканину.

Раніше Катя в сторіс показувала на якому "коні" їздить її коханий. Майбутня мама скаржилася, що як тільки теплішає, чоловік просто пропадає, розгортаючи на своєму мотоциклі.

Нагадаємо, що вагітна дружина 55-річного Павлика закуталася в тонку тканину, посвітивши своїм животом: "як пінка на молоці"

Як повідомляла Politeka вагітна дружина 55-річного Віктора Павлика не втрималася, показавши, як їм весело в ліжку: "це любов..."

Також Politeka писала, що вагітна дружина Павлика показала, в якій розкоші відпочиває без чоловіка: "неймовірне місце».