Починаюча модель Соня Кіперман, дочка Віри Брежнєвої, похвалилася відпочинком
Як пише Politeka.net, Соня Кіперман давно полетіла в США, де вчитися, і встигла спробувати себе в якості моделі і актриси. Не забуває молода красуня і про соціальні мережі, де часто публікує нові фотографії. За дівчиною вже стежать понад 100 тисяч фанатів, і Соня не розчаровує.
Цього разу Соня здалася в купальнику на березі моря. Зірка вигнулася, демонструючи кожен сантиметр свого тіла. На другому фото Кіперман вже сиділа на колінах, насолоджуючись теплою погодою.
"Золота дівчина", - написала Соня під фото.
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"Люблю", - написала відразу Віра Брежнєва.
Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:
"Хай благословить Бог нашу золоту русалочку", "Соня, яка ж красива, а фігура", "більше схоже на шикарну дівчину".
Ми писали, що дочка відомої співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман показала фігурку в сміливому вбранні.
Так, нещодавно Соня виклала у своєму мікроблозі чарівний знімок, на якому зображена на прогулянці, очевидно, кадр був зроблений за кордоном. Про це свідчить дивовижна літня локація і легкий наряд юної красуні.
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