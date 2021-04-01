Популярна артистка і бізнес-леді Тіна Кароль полонила образом у білій сукні на новій зйомці
Нещодавно Тіна Кароль анонсувала швидкий вихід нової композиції, яка повинна здивувати шанувальників черговою серією модних образів і перетворень самої артистки. Також зірка, щоб підігріти інтригу, вирішила поділитися новим бекстейдж-кадром зі зйомок.
Зірка позувала в дизайнерській білій сукні з вирізом на стегні, завдяки чому її поза вийшла досить пікантною. Позуючи на підлозі, Тіна підкреслила ідеально стрункі ноги, піднявши наряд вище середини стегна. Вдало приховавши від публіки зайве, артистка повернулася в сторону, зробивши акцент на туфлях на високій шпильці.
Світлий образ, оточений білим фоном і мінімумом деталей, вийшов досить чуттєвим:
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"В очікуванні пісні😍 🔥❤; вауууу Біла Королева возвращается повертається️️; біла королева🤍 😻; ти увійшла в наше грішне життя; Тіна, ти прекрасна🤍; дуже красива❤️ найулюбленіша пивиця дитинства; взагалі нічого красивого... люди що зі смаком? Може хтось тверезо дивитися на речі?!; нічого собі😍 😍 яка краса🥺 💗; біла королева Наша❤️; та Ти Шо. Мама кішка наша❤️😍"»
Не так давно сама артистка розповіла, як проходила одна з найбільш чуттєвих її фотосесій в заповіднику в Намібії. Заради цих знімків артистка разом з командою вирушила в найбезпечнішу частину Африки. Фотографії з виконавицею також вирішили опублікувати знову і фанати, називаючи Тіну»пустельна троянда".
У синій сукні з прозорою тканиною на талії і стегнах зірці вдалося підкреслити не тільки свою фігуру, але і чуттєвість. Засвічена лінія білизни тільки надала сміливості акуратному образу. За словами Тіни, вона "ризикнула" відправитися туди.
Нагадаємо, що Кароль ледве втримала бюст в" подгулявшем "декольте, Потап аж пританцьовував від радості:" До зустрічі...".
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