Тест призначений для того, щоб перевірити вашу уважність

У задачках немає нічого важкого, але вони піддадуться лише самим пильним. Для любителів Шукати заховане на зображенні вони підійдуть ідеально.

У першому завданні на зображенні автор допустив дві помилки, спробуйте здогадатися які саме помилки були допущені.

Знайдіть дві помилки автора

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На цій картинці автор також допустив дві помилки

Раніше ми повідомляли, що астролог назвала найбільш несприятливі дні квітня.

Фахівець зазначила, що українців чекає період холостого Місяця.

У зв'язку з цим, вона радить не починати нових справ, проходити медичні обстеження, здавати аналізи і призначати операції.

Також на роботі варто почекати або перенести укладення нових договорів або угод.

Нагадаємо, що три знаки зодіаку раптово зубожіють в 2021 році.

Як повідомляла Politeka, три знаки зодіаку чекають щасливі зміни в 2021 році.

Також Politeka писала, що чотири знаки зодіаку здійснять мрії і плани в 2021 році.