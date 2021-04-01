У вас вийшло?

Тест призначений для того, щоб перевірити вашу уважність

У задачках немає нічого важкого, але вони піддадуться лише самим пильним. Для любителів Шукати заховане на зображенні вони підійдуть ідеально.

У першому завданні на зображенні автор допустив дві помилки, спробуйте здогадатися які саме помилки були допущені.

Знайдіть дві помилки автора