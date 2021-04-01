Тест призначений для того, щоб перевірити вашу уважність
У задачках немає нічого важкого, але вони піддадуться лише самим пильним. Для любителів Шукати заховане на зображенні вони підійдуть ідеально.
У першому завданні на зображенні автор допустив дві помилки, спробуйте здогадатися які саме помилки були допущені.
Знайдіть дві помилки автора
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Раніше ми повідомляли, що астролог назвала найбільш несприятливі дні квітня.
Фахівець зазначила, що українців чекає період холостого Місяця.
У зв'язку з цим, вона радить не починати нових справ, проходити медичні обстеження, здавати аналізи і призначати операції.
Також на роботі варто почекати або перенести укладення нових договорів або угод.
Нагадаємо, що три знаки зодіаку раптово зубожіють в 2021 році.
Як повідомляла Politeka, три знаки зодіаку чекають щасливі зміни в 2021 році.
Також Politeka писала, що чотири знаки зодіаку здійснять мрії і плани в 2021 році.