На Херсонщині в заповіднику "Асканія-Нова" масово гинуть птахи з Червоної книги

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції області.

Так, поліція Херсонської області у середу, 31 березня, відкрила ще одне кримінальне провадження за фактом загибелі червонокнижних птахів в заповіднику.

За даними правоохоронців, в заповіднику був виявлений 61 загиблий сірий журавель. Наразі поліцейські готують декілька загиблих птахів для відправки на експертизу.

Як передає "Укрінформ", директор заповідника Віктор Гавриленко розповів, що на території Каховського району, приблизно в 25 км від заповідника, було виявлено ще понад 130 загиблих червонокнижних птахів.

"Я зараз в Каховському районі на околиці селища Слиненка, Зеленопольска громада, перед нами журавель, він повільно йде від нас, вмираючи, а ще маса трупів... Тут Армагеддон", - сказав Гавриленко, а також надіслав журналістам фотографії загиблих птахів.

За його словами, 29 березня в Каховському районі співробітники заповідника нарахували 106 мертвих журавлів і 27 огарів. За даним фактом на місце викликали поліцію, Держпродспоживслужбу та екоінспекції. Також на території були знайдені мертві зайці.

Гавриленко стверджує, що місцеві фермери продовжують розкидати отруту на полях, незважаючи на введені обмежувальні заходи, і дивується, що такі поля не знаходять контролюючі органи.

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