Телеведуча Регіна Тодоренко показала яскраві зі світської вечірки, де отримала премію

Як повідомляє Politeka.net , популярна телеведуча і мандрівниця Регіна Тодоренко, яка кілька років тому вийшла заміж за російського виконавця Влада Топалова і народила йому сина Мішу. Красуня активний користувач Instagram, де часто показує шанувальникам своє життя і творчість. Так, нещодавно телезірка наважилася на кардинальні зміни в зовнішності, і тепер показала фанатам яскраві фото в абсолютно незвичайному іміджі.

Новий образ Регіна вигуляла на світському заході з нагоди вручення премії "Прорив року" від Оксани Федорової. На вечірку вона заявилася не тільки з новою стрижкою, але і в елегантному брючному костюмі небесно-блакитного відтінку, який доповнила сірою атласною блузою. Волосся красуні розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі яскравий макіяж з червоною помадою, яка стала яскравим акцентом всього образу.

У підписі до публікації Тодоренко написала: "Уявляєте, ОТРИМАЛА!!! Отримала нагороду в номінації #ЛучшаяТелеведущая @modatopical. Якщо чесно, іноді складно підтримувати статус кращої, але «мої люди» (як каже Оля Бузова) настільки сильно мене мотивують, що хочеться досягати великих вершин, бо ви в мене вірите! Я вдячна кожному! Це наша спільна перемога!) Як круто, що ми за одне. Особлива подяка @fedorovaoksana за створення такої красивої та яскравої премії".

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