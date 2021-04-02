В Україні протягом доби підтвердилось ще понад 20 тисяч нових випадків коронавірусу

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис міністра охорони здоров'я Максима Степанова у соцмережі.

Так, протягом минулої доби, 1 квітня, в Україні було підтверджено 19 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 834 дитини та 484 медпрацівники.

За даними Степанова, за минулу добу з ковідом було госпіталізовано 5 040 осіб, а одужало - 10 287 українців.

За даними міністра, за добу в Україні було зафіксовано 433 летальних випадків від коронавірусу.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 711 630 осіб, а одужало – 1 333 370.

Глава МОЗ назвав регіони, які протягом минулої доби стали "лідерами" за кількістю нових випадків захворювання.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 668), Одеській (1 608), Харківській (1 494), Хмельницькій (1 351) та Дніпропетровській (1 178) областях", - йдеться в повідомленні.

Степанов також наголосив, що в Україні за добу 19 097 людей зробили щеплення проти COVID-19, а загалом 267 833 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії.

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