Украинцам объяснили, нужно ли носить маску на улице и в парке после нового ужесточения карантина

Об этом рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает "Апостроф".

«В лесу вас никто не будет штрафовать. Нормы распространяются на места общественного пользования, которые определены в правилах благоустройства каждой территории. Это места, где собирается определенное количество людей», - отметил эксперт.

Источник "Украинской правды" в Министерстве здравоохранения также отметил, что требование носить маски в общественных местах "красных" зон должно выполняться только при несоблюдении социальной дистанции. Значит, если в парке близко нет других людей, маску можно не носить.

Общественные места - это:

лифты и таксофоны;

помещения и территории учреждений здравоохранения;

помещения и территории учебных заведений;

детские площадки;

помещения и территории спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта;

подъезды жилых домов;

подземные переходы;

транспорт общего пользования, используемый для перевозки пассажиров;

помещения заведений ресторанного хозяйства;

помещения объектов культурного назначения;

помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений;

стационарно оборудованные остановки маршрутных транспортных средств и тому подобное.

улицы;

закрытые спортивные сооружения;

скверы, парки;

все виды общественного транспорта (включая транспорт международного сообщения).

Напомним, что за отсутствие маски в общественном месте можно получить штраф от 170 до 255 гривен.

Следить за соблюдением правил традиционно будут полицейские.

«Работа правоохранителей будет иметь, прежде всего, профилактическую и разъяснительную миссию. Безусловно, первоочередной задачей будет донести до людей, почему придерживаться масочного режима - чрезвычайно важно как для собственной безопасности, так и безопасности здоровья и жизни окружающих. Все должны осознавать собственную ответственность», - подчеркнул заместитель директора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало, передает «Украинская правда».

На вопрос относительно того, будут ли привлекаться дополнительные силы полиции для отслеживания нарушений, он подчеркнул, что патрули постоянно присутствуют на улицах. Они следят за соблюдением порядка и теперь, соответственно, будут делать замечания гражданам без масок.

Напомним про ужесточение карантина в Украине, что будет с транспортом: «Кабмин принял решение…»

Как сообщала Politeka, третий локдаун не за горами: в МОЗ снова обновили карантинное зонирование, "красных зон" стало больше.

Также Politeka писала, что в СНБО сделали важное заявление про тотальный локдаун в Украине,: "На этой неделе..."