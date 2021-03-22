В МОЗ снова обновили карантинное зонирование
22 марта в Украине красных зон стало больше.
Видимо, введення третього локдауна по всей стране не за горами, так как теперь в красной зоне находится Киев, а также Киевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Одесская и Сумская области.
Остальные регионы относятся к "желтому" уровню опасности.
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Премьер-министр Украины ранее сообщил, что в Украине могут ввести локдаун по всей стране, если все регионы попадут в «красную» зону.
Важно отметить, что мэр Львова Андрей Садовой уже объявил об ужесточении карантина. Новые ограничение начали действовать с 19 марта и закончатся они 28 марта.
В частности, в городе закрыли все заведения общественного питания, в торговых центрах работают только продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины. Запрещены все массовые мероприятия, салоны красоты и спортивные залы работают по предварительной записи.
Прекратили работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, младшая школа переходит на каникулы. Старшие классы продолжают дистанционное обучение.
Кроме того, в Киеве с 20 марта также ввели жесткие карантинные ограничения.
К слову, о новой волне коронавируса в Украине, Шмыгаль рассказал, когда введут жесткий локдаун: "К сожалению...".
Как сообщала Politeka, украинские города начали переходить на жесткий карантин, закрывается общепит и не только: что будет дальше.
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