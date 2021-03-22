В МОЗ снова обновили карантинное зонирование

22 марта в Украине красных зон стало больше.

Видимо, введення третього локдауна по всей стране не за горами, так как теперь в красной зоне находится Киев, а также Киевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Одесская и Сумская области.

Остальные регионы относятся к "желтому" уровню опасности.

Премьер-министр Украины ранее сообщил, что в Украине могут ввести локдаун по всей стране, если все регионы попадут в «красную» зону.

Важно отметить, что мэр Львова Андрей Садовой уже объявил об ужесточении карантина. Новые ограничение начали действовать с 19 марта и закончатся они 28 марта.



В частности, в городе закрыли все заведения общественного питания, в торговых центрах работают только продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины. Запрещены все массовые мероприятия, салоны красоты и спортивные залы работают по предварительной записи.

Прекратили работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, младшая школа переходит на каникулы. Старшие классы продолжают дистанционное обучение.

Кроме того, в Киеве с 20 марта также ввели жесткие карантинные ограничения.

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