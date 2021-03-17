В Украине могут ввести локдаун по всей стране, если все регионы попадут в «красную» зону

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

К слову, Минздрав обновил перечень карантинных зон и теперь почти все области Украины стали «оранжевыми».

16 регионов оказались в «оранжевой» зоне по показателям распространения коронавируса, по 4 области - «желтые» и «красные».

Мэр Львова Андрей Садовой уже объявил об ужесточении карантина. Новые ограничение будут действовать с 19 по 28 марта.



В частности, в городе закрываются все заведения общественного питания, в торговых центрах будут работать только продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины. Запрещаются все массовые мероприятия, салоны красоты и спортивные залы будут работать по предварительной записи.

Прекращают работу все учреждения культуры: театры, кинотеатры, музеи, младшая школа переходит на каникулы. Старшие классы продолжают дистанционное обучение.

К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".

Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".

Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".