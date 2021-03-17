В Карпатах до настоящей весны еще далеко

На календаре 17 марта, в Карпатах - настоящая зима. Температура опустилась до -10 градусов, штормовый ветер разносит снег, видимость ограничена до 30 м.

В горах объявили повышенную снеголавинную опасность.

Ранее мы писали, на Волыни готовятся к наводнению

В области уже подтопило 25 тысяч гектаров пастбищ и сенокосов, в реках поднялся уровень воды, движение транспорта в затопленных селах практически остановилось,.

Коммунальщики утверждают, что в подтоплении виноваты сами люди, которые в свое время строили дома на опасных берегах реки Стоход.

"Если уровень воды еще на 20 сантиметров поднимется, будет подтопление самого здания. Здесь вина самих жителей, которые строятся там, где не нужно строиться", — убежден Виктор Крысько, начальник Любешовского эксплуатационного участка.