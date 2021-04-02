В Украине В течение суток подтвердилось еще более 20 тысяч новых случаев коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост министра здравоохранения Максима Степанова в соцсети.

Так, за прошедшие сутки, 1 апреля, в Украине было подтверждено 19 893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 834 ребенка и 484 медработника.

По данным Степанова, за минувшие сутки с ковидом было госпитализировано 5 040 человек, а выздоровело - 10 287 украинцев.

По данным министра, за сутки в Украине было зафиксировано 433 летальных случаев от коронавируса.

За все время пандемии в Украине заболели 1 711 630 человек, а выздоровели – 1 333 370.

Глава Минздрава назвал регионы, которые в течение прошедших суток стали "лидерами" по количеству новых случаев заболевания.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Львовской (1 668), Одесской (1 608), Харьковской (1 494), Хмельницкой (1 351) и Днепропетровской (1 178) областях", - говорится в сообщении.

Степанов также отметил, что в Украине за сутки 19 097 человек сделали прививки против COVID-19, а в целом 267 833 человека привиты с начала вакцинальной кампании.

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