Колишня солістка ВІА Гри і переможниця "Танців з зірками", Санта Дімопулос, влаштувала розваги в літаку
Артистка вирішила відправитися на відпочинок з сім'єю, повідомляє Politeka.net. Про це співачка розповіла у своєму Instagram.
Виявляється красуня полетіла в Дубай. Зірка показала, як розважалася з донькою, Софією.
Санта сиділа з дочкою на дивані і підстрибувала, а та в свою чергу намагалася повторити за мамою. Обидві веселилися.
"І так весь політ", - написала співачка.
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Привертав увагу інтер'єр літака, крім дивана, в ньому можна помітити телевізор і килим.
Пізніше Дімопулос поділилася кадрами, коли вже з донькою прибули на місце призначення.
"Доброго ранку всім!",- написала артистка. Вона тримала Софію, що позує у великих окулярах.
Пізніше красуня розповіла, що на пляжі їх чекав неприємний сюрприз. Як виявилося, всі шезлонги були зайняті. У підсумку Санті з донькою довелося чекати під палючим сонцем, поки персонал усуне проблему.
Нагадаємо, у своєму пості, в якому співачка показала, що збирається летіти на відпочинок, вона написала:
"Вибачте ... Ми повернемося через два тижні ☺❤️".
Користувачі Мережі написали багато приємного Санте і її дочки, побажавши гарного відпочинку.
Зазначимо, Санта Дімопулос в січні цього року також відпочивала з сім'єю в Дубаї. Красуня ділилася красивими фото з відпочинку, демонструючи фігуру в яскравих купальниках.
Відомо, що красуня за час вагітності набрала зайву вагу, але змогла його скинути.
Нагадаємо, Санта Дімопулос з "Танців з зірками" подражнила ананасиками поруч з подружкою: гарячі кадри.
Як повідомляла Politeka, Санта Дімопулос з "Танців з зврками «вразила відвертостями про шлюб:" запорука здорових відносин...».
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