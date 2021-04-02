Зірка показала, як добре провела час

Колишня солістка ВІА Гри і переможниця "Танців з зірками", Санта Дімопулос, влаштувала розваги в літаку

Артистка вирішила відправитися на відпочинок з сім'єю, повідомляє Politeka.net. Про це співачка розповіла у своєму Instagram.

Виявляється красуня полетіла в Дубай. Зірка показала, як розважалася з донькою, Софією.

Санта сиділа з дочкою на дивані і підстрибувала, а та в свою чергу намагалася повторити за мамою. Обидві веселилися.

"І так весь політ", - написала співачка.

Привертав увагу інтер'єр літака, крім дивана, в ньому можна помітити телевізор і килим.

Пізніше Дімопулос поділилася кадрами, коли вже з донькою прибули на місце призначення.

"Доброго ранку всім!",- написала артистка. Вона тримала Софію, що позує у великих окулярах.

Пізніше красуня розповіла, що на пляжі їх чекав неприємний сюрприз. Як виявилося, всі шезлонги були зайняті. У підсумку Санті з донькою довелося чекати під палючим сонцем, поки персонал усуне проблему.

Нагадаємо, у своєму пості, в якому співачка показала, що збирається летіти на відпочинок, вона написала:

"Вибачте ... Ми повернемося через два тижні ☺❤️".

Користувачі Мережі написали багато приємного Санте і її дочки, побажавши гарного відпочинку.

Зазначимо, Санта Дімопулос в січні цього року також відпочивала з сім'єю в Дубаї. Красуня ділилася красивими фото з відпочинку, демонструючи фігуру в яскравих купальниках.

Відомо, що красуня за час вагітності набрала зайву вагу, але змогла його скинути.

Нагадаємо, Санта Дімопулос з "Танців з зірками" подражнила ананасиками поруч з подружкою: гарячі кадри.

Як повідомляла Politeka, Санта Дімопулос з "Танців з зврками «вразила відвертостями про шлюб:" запорука здорових відносин...».

Також Politeka писала, що Санта Дімопулос з " Танців з зірками "показала, як їй пощастило з чоловіком:"хлопчики завжди вас балують".