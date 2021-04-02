Відома українська актриса Тетяна Песик, зірка "жіночого кварталу", показала себе в провокаційному образі
Як пише Politeka.net, Тетяна Песик є однією з найпопулярніших красунь "жіночого кварталу". Дівчина зібрала в Instagram сотні тисяч фанатів, яких постійно радує новим контентом. Не соромиться зірка і провокувати, публікуючи пікантні кадри.
Цей раз не став винятком, адже Тетяна Песик з'явилася в піджаку і без штанів, а образ доповнила топіком. Трусиків на дівчині не було видно, але красуня запевнила, що вони присутні.Зірка розставила ніжки, а після цього задерла одну, граючи перед фотографом.
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Дівчатка, спасибі вам за вашу роботу", - написала зірка під фото.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Воу, воу", "Ну модель, ну актриса", "Легше, малятко!".
Ми писали, що зірка " жіночого кварталу "Тетяна Песик показала кумедне відео, на якому вона виконує" танець " сідницями.
Песик продемонструвала свої "танцювальні здібності", сміючись і примовляючи: "Ж*па, ж*опа, ж*опа...".
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